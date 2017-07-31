Бойовики "ЛДНР" готуються до спільних "навчань" із російськими військовими - ІС

Бойовики «ДНР» та «ЛНР» готуються до серії навчань, які у серпні та вересні проведуть із ЗС Росії. Про це повідомив керівник «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук у Facebook.

Згідно із його повідомленням, частини та підрозділи «обох армійський корпусів «ЛДНР» будуть діяти у взаємодії з 8-ї загальновійськової армії ЗС РФ, якої вони в даний час підкоряються".

Читайте такожВ АТО зросла активність бойовиків: окупанти 26 разів порушили перемир’я, чотирьох військових поранено

«В оперативних відділах штабів «1-го АК ДНР» і «2-го АК ЛНР» активно готуються до серії навчань, які ВС РФ проведуть у серпні-вересні нинішнього року. Згідно із задумом Генштабу ВС РФ і штабу російської 8-ї загальновійськової армії, навчання ЗС РФ в прикордонних районах на території Росії і такі ж вчення в «ЛДНР» будуть проводитися на «єдиному стратегічному та оперативно-тактичному фоні», - йдеться у повідомленні Тимчук.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Криму зі слідчого ізолятора випустили колишнього командира батальйону ДНР “Керч” Вадима Погодіна, якого звинувачують у тортурах і вбивстві 16-річного українця на Донбасі. Про це у Facebook повідомив російський блогер Олександр Тверськой.

«Російський окупант Вадим Погодін з батальйону "Керч", який розстріляв у червні 2014 року на сході України українського школяра Степана Чубенка (5 куль у голову, попередньо вибито всі зуби) сьогодні опинився вдома. Його відпустили з СІЗО Сімферополя. Двоє інших фігурантів у цій справі теж уникнули покарання. Один відпущений, інший перебуває невідомо де. А Степана виродки затримали за синьо-блакитну стрічку на рюкзаку. Перед вбивством мародери зняли з нього кросівки. Замотали скотчем і розстріляли майже впритул», - написав Тверській.