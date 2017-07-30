У Криму випустили на свободу бойовика "ДНР", обвинуваченого у вбивстві 16-річного хлопця на Донбасі

У Криму зі слідчого ізолятора випустили колишнього командира батальйону ДНР “Керч” Вадима Погодіна, якого звинувачують у тортурах і вбивстві 16-річного українця на Донбасі.

Про це у Facebook повідомив російський блогер Олександр Тверськой.

«Російський окупант Вадим Погодін з батальйону "Керч", який розстріляв у червні 2014 року на сході України українського школяра Степана Чубенка (5 куль у голову, попередньо вибито всі зуби) сьогодні опинився вдома. Його відпустили з СІЗО Сімферополя. Двоє інших фігурантів у цій справі теж уникнули покарання. Один відпущений, інший перебуває невідомо де. А Степана виродки затримали за синьо-блакитну стрічку на рюкзаку. Перед вбивством мародери зняли з нього кросівки. Замотали скотчем і розстріляли майже впритул», - написав Тверській.

Також він опублікував скріншот публікації Гліба Глінки, адвоката Погода, який написав російському наймита «ДНР» Ельдару Хасанову: «Вадима випустили!».

«На скріншоті чоловік Єлизавети Глінки (голова благодійного фонду «Справедлива допомога», яка загинула у грудні 2016 року в авіакатастрофі біля узбережжя Сочі - УНІАН) радіє свободі Вадима Погодіна. До слова, вона з чоловіком дала притулок Погодіну, коли той втік з Донецька після всіх своїх звірств», - додав Тверськой.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура України 21 липня звернулася до Генпрокуратури РФ з проханням передати одного з ватажків «ДНР» Вадима Погодіна, який у 2014 році по-звірячому вбив громадського активіста, воротаря Краматорської молодіжної команди футбольного клубу «Авангард» Степана Чубенка.

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16-річного Чубенка катували і розстріляли бойовики «ДНР» за проукраїнську позицію.

Він навчався в краматорській загальноосвітній школі №12, захоплювався спортом. З 2014 року з друзями брав участь у мітингах на підтримку територіальної цілісності України, які проводилися в Краматорську. Діти допомагали українським військовим, допомагали місцевим жителям під час обстрілів, що здійснювалися проросійськими бойовиками. Ризикуючи життям, Чубенко зняв з міською площі прапор так званої «ДНР».

У червні 2014 року Степана затримали бойовики батальйону «Керч» за жовто-блакитну стрічку на рюкзаку. Хлопця відвезли до Горбачово-Михайлівки, де після тортур розстріляли.

На честь Чубенка в Краматорську був організований футбольний турнір.

8 травня 2016 року посмертно нагороджений орденом «Народний Герой України». 21 листопада 2016 року у школі, де він навчався, відкрито меморіальну дошку.