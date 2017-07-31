Тандіт: кількість українських заручників у бойовиків на Донбасі зросла до 137 осіб

Кількість утримуваних бойовиками на Донбасі українських заручників зросла останніми днями до 137. Про це повідомив радник голови СБУ Юрій Тандіт в коментарі "112 Україна".

За його словами, бойовики незаконно затримують цивільних і звинувачують їх у злочинах, які ті не скоювали. Також затримують людей, які перетинають лінію розмежування.

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Так було затримано бойовиками і Віталія Руденка, якого вдалося звільнити з полону. Як зауважив Тандіт, Руденка бойовики затримали восени минулого року, притому що йому було гарантовано безпеку.

«Якщо говорити про Віталія Руденка, то ця людина ще восени минулого року була підступно затримана, тому що йому гарантували з боку Луганська безпеку, він їхав на похорон свого батька. Щойно він виїхав за лінію зіткнення, його одразу ж затримали. Він багато місяців незаконно утримувався там. З самого початку українська делегація в Мінську боролася за його звільнення", - розповів радник голови СБУ.

«На сьогодні 137 громадян України є заручниками. На жаль, ця цифра останніми днями зросла завдяки тому, що з боку ОРДЛО терористи, які затримують наших співгромадян, утримують їх незаконно, звинувачують звичайних цивільних осіб у злочинах, які вони не скоювали. Більше того, ця цифра зросла через те, що затримуються люди, які не мали при собі зброї, вони не перебували на лінії зіткнення, вони просто переміщувалися і є цивільними особами», - додав Тандіт.