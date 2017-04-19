Бойовики знову блокують процес обміну заручників - Геращенко

Представник України у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко закликає лідерів країн "нормандського формату" дати оцінку черговому блокуванню контрольованими Росією бойовиками процесу обміну заручників. Про це вона написала у Facebook.

"У вівторок, 18 квітня, представники ОБСЄ, СБУ і офісу омбудсмена Лутковської вже були в Маріуполі, аби, згідно досягнутих в Мінську на гуманітарній підгрупі і на ТКГ домовленостей, розпочати, нарешті, опитування сотень осіб, які знаходяться в пенітенціарних установах, яких можливо, згідно українського законодавства, звільнити від подальшого відбування покарання лише заради звільнення наших заручників в ОРДЛО", - повідомила Геращенко.

"Однак процедура верифікації так і не розпочалася, в останню хвилину ОРДО під надуманими приводами відмовилися від цього і забажали знову повернутися до обговорення вже сто раз обговореного і сто раз пережованого, на черговій зустрічі в Мінську", - наголосила представник України.

На переконання Геращенко, тактика ватажків ОРДЛО і їхніх російських кураторів є очевидною - заблокувати процес звільнення заручників, повністю виключити з діалогу міжнародні гуманітарні організації.

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«Спочатку ОРДЛО категорично відмовилися від участі в процесі звільнення МКЧХ, потім, після двомісячних переговорів і вже досягнутих домовленостей, заблокували ООН, тепер їх не влаштовує ОБСЄ, хоч місія цієї організації напряму залучена до мінського процесу, а її представники є координаторами ТКГ і всіх груп", - додала Геращенко.

"Очевидно, що оцінку цим діям мають дати в нормандському форматі, лідери якого, зокрема президенти України і Франції та канцлер Німеччини, мають чітку і однозначну позицію щодо негайного і безпосереднього залучення міжнародних гуманітарних місій до гуманітарних процесів і допомоги Донбасу, до пошуку зниклих, звільнення заручників. Щодо ОБСЄ, то це взагалі нонсенс, бо ця організація напряму залучена до мінського процесу", - заявила вона.

На її думку, "очевидно, що ОРДЛО і їх російські куратори шукають все нові і нові приводи зірвати звільнення заручників, бо їм вигідно, щоб це було заблоковано, і тема заручників використовувалася, в тому числі, для внутрішньої дестабілізації і колотнечі, через знущання над родинами заручників цією невідомістю і неможливістю змінити ситуацію, витягти хлопців, рішення про звільнення яких приймаються в Кремлі. Поки що не приймаються, вірніше, бо Москві потрібні заручники для шантажу і торгу".

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Як повідомляв УНІАН, 12 квітня учасники Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі домовилися залучити СБУ та уповноваженого Верховної Ради з прав людини Валерію Лутковську до процесу фіксації відмов затриманих осіб переміщуватися на тимчасово окуповані частини Донбасу в рамках обміну полоненими.

Раніше Геращенко заявляла, що моніторингова місія ООН повинна зафіксувати відмови декількох сотень затриманих Україною осіб бути обміняними на українських заручників на Донбасі. За її даними, майже 500 осіб зі списку терористів "Л/ДНР" на обмін хочуть залишитися на підконтрольній Україні території.