Бойовики включили до вимог звільнення полоненого на Донбасі російського військового Агєєва - Геращенко

ОРДЛО включили в свої вимоги звільнення полоненого на Донбасі російського військовослужбовця Віктора Агєєва. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила перший заступник голови Верховної Ради, уповноважений президента України з мирного врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко після скайп-конференції гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи.

Читайте такожБойовики "ЛДНР" готуються до спільних "навчань" із російськими військовими - ІС

"Ще один пікантний момент- ОРДЛО включили в свої вимоги на звільнення російського "потіряшку", кадрового військового російської армії Агєєва, типу це "ополчєнєц". Тут позиція України однозначна: це - військовий злочинець. Ми чекаємо, що влада РФ визнає його присутність в Україні, суд має визначити міру його злочину, світ має знати деталі злочину, бо це факти російської військової присутності на Донбасі", - наголосила Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, російського контрактника Агєєва, 1995 року народження, українські військові затримали у складі ДРГ бойовиків, знешкодженої 24 червня біля Жолобка в Луганській області.

28 червня в Міноборони РФ заявили, що захоплений у полон в Луганській області росіянин Агєєв торік «звільнився у запас».

Мати Агєєва, його друзі та колишні товариші по службі підтвердили журналістам, що після строкової служби він залишився служити в армії за контрактом, який підписав у березні 2017 року.