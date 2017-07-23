"Я хочу, щоб мене витягли звідси": полонений на Донбасі Агєєв боїться повторити долю Єрофєєва у разі повернення до РФ

Мати полоненого на Донбасі російського військового Віктора Агєєва Світлана зустрілась із сином у Старобільську. Вона й сам Агєєв поспілкувалися з журналістом "Новой газеты" і розповіли про висновки з цієї ситуації.

"Висновок треба зробити такий, що не мають люди стріляти один в одного. Не повинні. Країни повинні не воювати, а дружити. І щоб наші політики подумали про це, щоб не створювалися такі ситуації більше з нашими дітьми", - каже Світлана Агєєва.

Сам Агєєв у відповідь на запитання журналіста про повернення в Росію заявив, що не знає, що буде далі.

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"Навіть якщо потім колись повернуся до Росії — то що далі?.. А ти (звертаючись до журналіста, - УНІАН.) чув, що сталося з ГРУшником Єрофєєвим (його разом з Александровим обміняли на Савченко, - УНІАН.), коли він повернувся? Його просто прибрали. Вбили", - відповів полонений військовий РФ на запитання журналіста.

"Я знаю точно. Про це всі говорять: і там, й тут, по цей бік. Всі знають, що з ним це зробили. Тому що говорив зайве", - додав Агєєв.

Крім того, він упевнений, що історія з Єрофєєвим - не пропаганда, якою зазвичай залякують на війні: "Просто так не стали б говорити. Я впевнений. Хоча вже ні в чому немає впевненості... Я просто хочу, щоб мене витягли звідси".

Як повідомляв УНІАН, російського контрактника Агєєва українські військові затримали у складі ДРГ бойовиків, яка була знешкоджена 24 червня під Жолобком в Луганській області.

28 червня в Міноборони РФ заявили, що захоплений у полон в Луганській області росіянин Агєєв минулого року "звільнився в запас".

Мати Агеєва, його друзі і колишні товариші зі служби підтвердили журналістам, що після строкової служби той залишився служити в армії за контрактом, який підписав у березні 2017 року.