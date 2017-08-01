В зоні АТО бойовики активно обстрілюють ЗСУ: п'ятеро бійців постраждали

Минула доба у зоні АТО вчергове завершилась збільшенням активності російсько-терористичних угруповань. Один український військовий був поранений, четверо отримали бойові травми. Про це повідомляє прес-центр АТО в Facebook.

Загалом, упродовж минулої доби, незаконні збройні формування 18 разів порушили режим тиші.

"Так, після 18 години, бойовики з різних напрямків 5 разів били з мінометів калібру 82 міліметри, гранатометів, стрілецької зброї по українських позиціях поблизу Кримського, що на Луганському напрямку", - йдеться у повідомленні.

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На Донецькому напрямку напружена ситуація зберігалась в районі Авдіївки. Тут, увечері, злочинці тричі застосували гранатомети і великокаліберні кулемети по захисниках. Українські бійці вогонь у відповідь відкривали 8 разів.

На Маріупольському напрямку ворог бив з гранатометів по укріпленнях сил АТО на підступах до Павлополя та Широкиного.

Як відомо, СЦКК попереджав про підготовку бойовиками провокацій для дискредитації ЗСУ. Проросійські терористи стверджують, що українські військові нібито планують до 2 серпня обстріляти низку підконтрольних уряду населених пунктів.