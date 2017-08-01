СЦКК попереджає про підготовку бойовиками провокацій для дискредитації ЗСУ

Бойовики ОРДЛО готують нові провокації для дискредитації Збройних сил України напередодні чергового раунду переговорів у Мінську.

Про це йдеться в заяві української сторони СЦКК, оприлюдненій прес-центром штабу АТО.

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"Українська сторона СЦКК констатує, що напередодні чергового засідання Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на сході України ЗМІ ОРДО та ОРЛО оприлюднили вже традиційний стандартний набір фальсифікацій, який їхні представники мають намір оголосити 2-го серпня в Мінську", – сказано в повідомленні.

Зокрема, проросійські терористи стверджують, що українські військові нібито планують до 2 серпня обстріляти низку підконтрольних уряду населених пунктів. Крім того, бойовики поширюють неправдиву інформацію про нібито збільшення числа обстрілу окупованих територій підрозділами ЗСУ.

"Після таких "анонсів", як свідчать наслідки минулих подібних заяв, НЗФ ОРДО досить часто обстрілювали Авдіївку, Мар'їнку і Красногорівку, а підконтрольні їм ЗМІ висловлювали "обурення" діями ЗСУ. Цілком ймовірно, що і цього разу ситуація розвиватиметься саме за подібним сценарієм", - зазначили в СЦКК.

Як додали в СЦКК, у той же час НЗФ ОРДЛО регулярно перешкоджають представникам СММ ОБСЄ виконувати свої завдання по моніторингу дотримання режиму припинення вогню.