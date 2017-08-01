У центрі окупованого Луганська підірвали пам'ятник бойовикам (фото)

У центрі окупованого Луганська підірвали пам'ятник загиблим бойовикам, повідомляє один з підконтрольних бойовикам сайтів.

Наголошується, що вибух, який розбудив багатьох городян і був чутний в ряді районів Луганська, прогримів близько 02:00 1 серпня у парку "Дружби народів". В результаті частково постраждав пам'ятник.

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"Судячи з усього, вибуховий пристрій було закладено поруч з монументом. Наскільки постраждав монумент визначити складно, зараз він накритий тентом, підхід до нього оточений", - сказано в повідомленні.

Раніше в окупованому Донецьку обрушилася будівля університету торгівлі.