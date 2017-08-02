"Криваві жнива" на Донбасі: від кулі снайпера загинув український військовий (фото)
15:58, 02 серпня 2017Війна
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Український військовий загинув від кулі снайпера під Попасною.
Дорошинского вбив снайпер / facebook.com
На Донбасі 1 серпня від кулі снайпера бойовиків загинув український військовий Ростислав Доброшинський. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив волонтер Назар Приходько.
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"Ростислав Доброшинський. 1996 року народження. Загинув від кулі снайпера під Попасною 1 серпня 2017 року. Криваві жнива тривають... Зовсім дитина, але Герой..." — йдеться у його повідомленні.
Як повідомляв штаб АТО, за минулу добу ситуація на Донбасі загострилася. Російсько-терористичні угруповання суттєво активізували обстріл позицій ЗСУ, один військовий загинув.
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