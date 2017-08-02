Загострення в зоні АТО: бойовики використовують заборонену зброю, один військовий загинув

Минулої доби ситуація у зоні АТО загострилась. Російсько-терористичні угруповання не лише суттєво активізували обстріли позицій сил АТО вздовж лінії розмежування а й застосовували озброєння заборонене Мінськими домовленостями, повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook.

Так, на Донецькому напрямку, ворог тричі з гранатометів обстрілював укріплення на шахті Бутівка. По південних околицях Авдіївки бойовики декілька разів били з мінометів, гранатометів і стрілецької зброї. А близько 22 години злочинці застосовували міномет калібру 120 міліметрів, зенітну установку, великокаліберні кулемети по українських захисниках у Троїцькому. Крім того, ворожі міномети працювали неподалік Майорська, Верхньоторецького, Зайцевого.

Читайте такожБойовики "ДНР" понад 7 годин утримували водія та обладнання ОБСЄ

На Луганському напрямку противник здебільшого використовував стрілецьку зброю. Так, під ворожим вогнем, увечері і вночі опинились опорні пункти у Новоолександрівці, Новотошківському, Станиці Луганській. А близько 19 години, внаслідок обстрілу снайпером нашого опорного пункту у Новозванівці, отримав смертельне кульове поранення український військовий.

Найменше обстрілів наприкінці доби було на Приморському напрямку. Проте і тут бандформування зі стрілецької зброї обстрілювали сили АТО у Лебединському, а з гранатометів били по Талаківці.

У свою чергу українські військові оперативно і часто агресивно відповідали ворогу примушуючи його припиняти провокації.

"Також варто додати, що вчора зранку бойовики обстріляли будинки мирних мешканців селища Водяне із заборонених Мінськими домовленостями чотириствольних реактивних систем залпового вогню. Пускову установку цієї зброї злочинці зробили більш мобільною, змонтувавши її в кузові вантажівки. На щастя, постраждалих серед місцевих мешканців немає", - нагадали у відомстві.

Загалом, за минулу добу, незаконні збройні формування 34 рази порушили перемир’я. 10 разів ворог застосовував міномети, 5 – озброєння БМП, 13 разів бив з гранатометів. "Внаслідок бойових дій один наш військовий загинув, ще один отримав поранення", - йдеться у повідомленні.