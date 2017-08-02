Розведення сил на Донбасі має здійснюватися при цілодобовому моніторингу ОБСЄ – Оліфер

Прес-секретар екс-президента України, представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер заявляє про те, що українська сторона наполягає на тому, що подальше розведення сил і засобів на узгоджених ділянках повинно здійснюватися тільки після забезпечення цілодобового моніторингу ОБСЄ з використанням технічних засобів.

Про це Оліфер повідомила в Facebook.

«Стоїть питання забезпечення моніторингу ситуації на Донбасі з боку СММ ОБСЄ в цілодобовому режимі 7 днів на тиждень з використанням технічних засобів спостереження, після чого буде забезпечено подальше розведення сил і засобів на узгоджених ділянках», - написала вона.

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Також Оліфер зазначила, що під час розведення сил і засобів представники ОРДЛО не повинні встановлювати додаткові фортифікаційні споруди і мінні поля, також не можуть продовжуватися ані інфільтрація військ, ані поставки нових боєприпасів з РФ на територію ОРДЛО.