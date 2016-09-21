ОБСЄ оприлюднила рішення про розведення сторін на Донбасі (повний текст)

Відповідний документ розміщено на сайті організації.

«З метою сприяння реалізації Протоколу за підсумками консультацій Тристоронньої контактної групи щодо кроків, спрямованих на імплементацію Мирного плану Президента України П. Порошенка та ініціатив Президента Росії В. Путіна від 5 вересня 2014 року, Меморандуму про виконання положень Протоколу від 19 вересня 2014 року, а також Комплексу заходів щодо виконання Мінських угод від 12 лютого 2015 року, беручи до уваги рекомендації військових радників «Нормандського формату» від 15-16 червня 2016 року щодо принципів розведення сил і засобів, без шкоди до Мінських угод (Протоколу від 5 вересня 2014 р., Меморандуму від 19 вересня 2014 р. і Комплексу заходів від 12 лютого 2015 р.), учасники Тристоронньої контактної групи у складі представників України, Російської Федерації, Організації з безпеки і співробітництва в Європі та представники окремих районів Донецької та Луганської областей України досягли порозуміння щодо наступних принципів, термінів розведення підрозділів Збройних Сил України і збройних формувань окремих районів Донецької та Луганської областей України на узгоджених ділянках, а також здійснення пов'язаних з цим заходів», - сказано в документі.

1. Розведення сил і засобів здійснюється шляхом їх відведення із займаних позицій в обидва боки з метою створення ділянок розведення, як правило, не менш як 2 км в ширину і 2 км у глибину.

2. Умовою початку розведення сил і засобів є верифіковане Спеціальною моніторинговою місією (далі – СММ) ОБСЄ дотримання режиму повного припинення вогню протягом семи діб для кожної з конкретних ділянок розведення, згаданих у додатках до цього Рамкового рішення. При цьому кожен з таких додатків, в якому зазначаються схема відповідної ділянки (ділянок) розведення, географічні координати ліній, за які відводяться сили і засоби, а також, стосовно кожної з таких ділянок, терміни та особливості розведення сил і засобів, що є невід'ємною частиною цього Рамкового рішення. Додатки парафуються підписантами цього Рамкового рішення.

3. Дія цього Рамкового рішення поширюється на додатково узгоджені ділянки розведення, які можуть бути визначені в ході подальших консультацій.

4. Процес розведення сил і засобів, включаючи підготовчі заходи, для кожної з ділянок розведення не повинен перевищувати тридцяти діб. При цьому, саме розведення сил і засобів на кожній з таких 2 ділянок здійснюється при моніторингу СММ ОБСЄ синхронно, дзеркально і має завершитися протягом не більше як трьох діб.

5. З метою негайного припинення порушення цього Рамкового рішення, зафіксованого СММ ОБСЄ, на вимогу будь-якого з його підписантів протягом 24 годин скликається екстрена зустріч Тристоронньої контактної групи, а в ситуації, яка не терпить зволікань, така зустріч проводиться в режимі відеоконференції в максимально стислі терміни.

6. У разі фіксації СММ ОБСЄ порушення режиму припинення вогню на ділянці розведення, що триває більше двох годин, або повторних порушень режиму припинення вогню на цій же ділянці, зафіксованих протягом наступної після зазначеного порушення доби, процес розведення сил та засобів може бути припинено, а сили і засоби повернуто на вихідні позиції.

7. Просування сил і засобів на ділянках розведення забороняється.

8. Після завершення розведення сил військовослужбовці Збройних сил України, а також представники збройних формувань окремих районів Донецької та Луганської областей України, за жодних обставин не можуть перебувати на ділянках розведення, перебування на яких дозволено тільки офіцерам Спільного центру контролю і координації (СЦКК).

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9. Керівництво Збройних Сил України, а також збройних формувань окремих районів Донецької та Луганської областей України:

а) завчасно, але не пізніше ніж за добу до початку розведення сил і засобів на конкретній ділянці розведення передають до СММ ОБСЄ: вихідну інформацію про місцезнаходження сил і засобів на такій ділянці; інформацію про пропоноване місцезнаходження сил і засобів після завершення розведення; контактні дані осіб, уповноважених здійснювати взаємодію з СММ ОБСЄ під час моніторингу розведення сил і засобів;

б) не пізніше ніж через добу після завершення розведення сил і засобів на узгодженій ділянці передають до СММ ОБСЄ повідомлення про відведення сил і засобів;

в) здійснюють вилучення або огородження вибухонебезпечних предметів на ділянці розведення;

г) забезпечують безпеку і надійний доступ спостерігачам СММ ОБСЄ, включаючи такий доступ до місць відведення сил і засобів;

д) оперативно реагують на конкретні порушення, зафіксовані СММ ОБСЄ.

Такими порушеннями, в тому числі є: просування сил і засобів на ділянках розведення; перебування сил і/або засобів на ділянках розведення; обстріл або мінування ділянки розведення; обмеження свободи пересування спостерігачів СММ ОБСЄ, включаючи відмову у доступі на ділянки розведення; створення перешкод з метою перешкоджання застосування технічних засобів, необхідних для здійснення моніторингу та верифікації розведення сил і засобів.

10. СЦКК сприяє:

а) повному припинення вогню з обох боків від узгоджених ділянок розведення;

б) оперативному реагуванню на можливі факти перешкоджання проведенню моніторингу та верифікації СММ ОБСЄ;

в) забезпеченню безпеки спостерігачів СММ ОБСЄ.

11. Без шкоди для встановлених процедур звітності та будь-яких інших аспектів повної імплементації свого мандата СММ ОБСЄ шляхом патрулювання і дистанційного спостереження здійснює на постійній основі моніторинг та верифікацію процесу розведення сил і засобів на узгоджених ділянках розведення.

12. СММ ОБСЄ забезпечує належний режим зберігання і обробки чутливої інформації, отриманої відповідно до підпункту а) пункту 9 цього Рамкового рішення.

Як повідомляв УНІАН, Рамкове рішення Тристоронньої контактної групи про розведення сил і засобів на Донбасі було підписано сьогодні, 21 вересня, у Мінську.

Спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдік заявив, що досягнута в Мінську домовленість про відведення військ і озброєння стосується трьох ділянок - Станиці Луганської, Золотого і Петровського.