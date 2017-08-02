Українські військові просунулися вперед на Світлодарській дузі - волонтер
19:17, 02 серпня 2017Війна
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ЗСУ просунулися більше ніж на 1 кілометр на Світлодарській дузі.
ЗСУ просунулися на Світлодарській дузі / фото УНІАН
Волонтер Юрій Мисягін повідомив, що сили АТО "добре прокрокували" вперед на Світлодарській дузі. Він зазначив, що це сталося через систематичні обстріли і провокації з боку противника.
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"Наша піхота на Світлодарській дузі була змушена добре пройти вперед, більше ніж на 1 км, закріпитися й поставити опорники вже на нових наших позиціях", - йдеться у його повідомленні на Facebook.
"Світлодарська дуга потихеньку закруглюється", - додав волонтер.
Як повідомляв Мисягін 24 липня, бойовики зазнають втрат на Світлодарській дузі: 7 терористів доставлені до моргу Стаханова.
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