Українські військові просунулися вперед на Світлодарській дузі - волонтер

19:17, 02 серпня 2017
Війна
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ЗСУ просунулися більше ніж на 1 кілометр на Світлодарській дузі.

ВСУ просунулися на Светлодарской дузі / фото УНІАН

Волонтер Юрій Мисягін повідомив, що сили АТО "добре прокрокували" вперед на Світлодарській дузі. Він зазначив, що це сталося через систематичні обстріли і провокації з боку противника.

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"Наша піхота на Світлодарській дузі була змушена добре пройти вперед, більше ніж на 1 км, закріпитися й поставити опорники вже на нових наших позиціях", - йдеться у його повідомленні на Facebook.

"Світлодарська дуга потихеньку закруглюється", - додав волонтер.

Як повідомляв Мисягін 24 липня, бойовики зазнають втрат на Світлодарській дузі: 7 терористів доставлені до моргу Стаханова.

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Теги: #ЗСУ на Світлодарській дузі#ЗСУ просунулися вперед