Волонтер про втрати бойовиків на Світлодарській дузі: 7 - у морзі, 16 - в лікарні

Бойовики зазнають втрат на Світлодарській дузі: 7 терористів доставлені до моргу Стаханова. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє волонтер Юрій Мисягін.

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"З понеділка по суботу з позицій терористів в місто Стаханов виїхали 23 людини: 7 - у морг, 16 - в лікарні, так й не факт, що деякі потім не переїдуть в морг", - йдеться у його повідомленні.

"Інформація щодо втрат підтверджена!" - додав Мисягін, зазначивши, що по позиціях бойовиків працювала "третя сила".

Як повідомляло Міноборони, за попередньою інформацією, під час бою під Красногорівкою шестеро бойовиків були знищені, ще вісім отримали поранення.