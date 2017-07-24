Волонтер про втрати бойовиків на Світлодарській дузі: 7 - у морзі, 16 - в лікарні
10:34, 24 липня 2017Війна
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Волонтер зазначив, що інформація щодо втрат терористів підтверджена.
Ілюстрація REUTERS
Бойовики зазнають втрат на Світлодарській дузі: 7 терористів доставлені до моргу Стаханова. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє волонтер Юрій Мисягін.
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"З понеділка по суботу з позицій терористів в місто Стаханов виїхали 23 людини: 7 - у морг, 16 - в лікарні, так й не факт, що деякі потім не переїдуть в морг", - йдеться у його повідомленні.
"Інформація щодо втрат підтверджена!" - додав Мисягін, зазначивши, що по позиціях бойовиків працювала "третя сила".
Як повідомляло Міноборони, за попередньою інформацією, під час бою під Красногорівкою шестеро бойовиків були знищені, ще вісім отримали поранення.
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