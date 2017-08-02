Сьогодні бойовики дещо зменшили кількість вогневих провокацій – штаб АТО

З початку доби бойовики 5 разів порушили перемир’я.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

«На противагу вчорашній активізації противника, сьогодні у зоні АТО бойовики дещо зменшили кількість вогневих провокацій», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, на Луганському напрямку під ворожим вогнем опинились опорні пункти сил АТО у селищах Кримське та Причепилівка. А близько 16 години бойовики випустили щонайменше 30 мін калібру 82 міліметри по українських захисниках у Троїцькому.

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На Донецькому напрямку зі стрілецької зброї незаконні збройні формування били по Авдіївці, а на Маріупольському – працював снайпер.

«Вже традиційно на недолугі спроби ворога продемонструвати вогневу перевагу, сили АТО швидко відповіли стрілецькою зброєю і великокаліберними кулеметами», - наголосили в штабі.