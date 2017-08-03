Поклали обличчям на землю: СБівці піймали інформаторів бойовиків "ДНР" (відео)

Співробітники СБУ припинили у районі проведення АТО діяльність інформаторської мережі одного із незаконних збройних формувань так званої «ДНР». Про це повідомляє прес-служба відомства.

Згідно із повідомленням, правоохоронці встановили, що двоє вимушених переселенців з тимчасово окупованих терористами територій «працювали» на знайомого бойовика терористичної організації «ДНР».

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«Чоловік та жінка передавали бойовикам інформацію для підготовки диверсій проти сил антитерористичної операції на території Бахмутського та Слов’янського районів Донеччини. Зловмисники, зокрема інформували терористів про переміщення та місця дислокації військової техніки і особового складу підрозділів Збройних сил України», - йдеться у повідомленні.

Затриманим оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.

Як повідомляв УНІАН раніше, співробітники Служби безпеки України викрили на Донбасі агентурну мережу, організовану представниками Головного розвідувального управління Генерального штабу Збройних сил РФ. Правоохоронці встановили, що через знайомих, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, російські спецслужби завербували двох жителів Лисичанська та Костянтинівки.

«Вони отримали завдання від російських кураторів, які маскувалися у Луганську під «дахом правоохоронних органів» так званої «ЛНР», створити розгалужену мережу інформаторів на підконтрольній українській владі території Донбасу», - йдеться у повідомленні.