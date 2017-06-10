На Донбасі СБУ ліквідувала російську агентурну мережу

Співробітники Служби безпеки України викрили на Донбасі агентурну мережу, організовану представниками Головного розвідувального управління Генерального штабу Збройних сил РФ.

Як повідомили у прес-центрі СБУ, правоохоронці встановили, що через знайомих, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, російські спецслужби завербували двох жителів Лисичанська та Костянтинівки.

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«Вони отримали завдання від російських кураторів, які маскувалися у Луганську під «дахом правоохоронних органів» так званої «ЛНР», створити розгалужену мережу інформаторів на підконтрольній українській владі території Донбасу», - йдеться у повідомленні.

У СБУ зауважили, що основним завданням агентів було збір та передача інформації про передислокацію підрозділів сил антитерористичної операції поблизу лінії розмежування.

Також, йдеться у повідомленні, спецслужби РФ цікавили інфраструктурні деталі фортифікаційних споруд Збройних сил України, розташованих в глибині позицій сил АТО.

Інформацію агенти передавали мобільними телефонами, використовуючи окремі сім-картки. Оперативники СБУ одночасно затримали двох чоловіків у Лисичанську та Костянтинівці. Під час обшуків у зловмисників вилучено телефони з доказами контактів з російськими кураторами. Агентам оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації) Кримінального кодексу України, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Крім того, співробітники СБУ встановили особи ще трьох жителів Донбасу, які входили до агентурної мережі. Стосовно них буде прийнято окреме процесуальне рішення.