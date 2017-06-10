На Донбасі СБУ ліквідувала російську агентурну мережу
Основним завданням агентів було збір та передача інформації про передислокацію підрозділів сил АТО.
Співробітники Служби безпеки України викрили на Донбасі агентурну мережу, організовану представниками Головного розвідувального управління Генерального штабу Збройних сил РФ.
Як повідомили у прес-центрі СБУ, правоохоронці встановили, що через знайомих, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, російські спецслужби завербували двох жителів Лисичанська та Костянтинівки.
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«Вони отримали завдання від російських кураторів, які маскувалися у Луганську під «дахом правоохоронних органів» так званої «ЛНР», створити розгалужену мережу інформаторів на підконтрольній українській владі території Донбасу», - йдеться у повідомленні.
У СБУ зауважили, що основним завданням агентів було збір та передача інформації про передислокацію підрозділів сил антитерористичної операції поблизу лінії розмежування.
Також, йдеться у повідомленні, спецслужби РФ цікавили інфраструктурні деталі фортифікаційних споруд Збройних сил України, розташованих в глибині позицій сил АТО.
Інформацію агенти передавали мобільними телефонами, використовуючи окремі сім-картки. Оперативники СБУ одночасно затримали двох чоловіків у Лисичанську та Костянтинівці. Під час обшуків у зловмисників вилучено телефони з доказами контактів з російськими кураторами. Агентам оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації) Кримінального кодексу України, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Крім того, співробітники СБУ встановили особи ще трьох жителів Донбасу, які входили до агентурної мережі. Стосовно них буде прийнято окреме процесуальне рішення.