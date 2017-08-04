В Україні розробили нові умови формування аптечок для військових - Transparency International

Військово-медичний департамент Міністерства оборони України спільно з неурядовими та волонтерськими організаціями розробив нові технічні умови формування індивідуальних аптечок для військовослужбовців. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Transparency International Україна.

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"У їх розробці взяли участь експерти Незалежного антикорупційного комітету з питань оборони (НАКО) – спільної ініціативи ТІ Україна та TI Defence & Security (Британія). На сьогодні технічні умови затверджуються в Міністерстві оборони України. Очікується, що українські військовослужбовці отримають аптечки за новими стандартами вже цієї осені", - йдеться у повідомленні.

Зауважується, що необхідність розробки технічних умов виникла тому, що військові та волонтери неодноразово нарікали на низьку якість аптечок, які використовувались на фронті.

"Їхнній склад був затверджений наказом Центру оперативних стандартів і методики підготовки Збройних сил України ще у лютому 2015 року. Утім, перелік компонентів аптечки був суттєво гіршим за той, що використовується у країнах НАТО. Крім того, технічні умови для виготовлення та постачання товарів часто розроблялись самими виробниками. Як результат, Міноборони здійснювало закупівлі не тих найменувань, які були потрібні, а тих, що були доступні на ринку. Нові технічні умови дозволять Міноборони вимагати від виробників забезпечення вищих стандартів якості для кожного компонента аптечки", - стверджують в організації.

У створену Міноборони робочу групу увійшли провідні медичні спеціалісти, представники громадських та волонтерських організацій, а також експерти НАКО. Фахівці призвели технічні умови аптечок до найвищих стандартів НАТО, зазначили у Transparency International.

"Ми наполягали на мінімізації корупційних ризиків при створенні аптечок. Раніше існував ризик формування технічних умов під конкретного виробника. Це могло спричинити дискримінацію учасників закупівель за формальними ознаками. Наприклад, йдеться про скасування неправомірних вимог щодо особливого маркування упаковки товару, яке фактично не впливає на його якість, але суттєво звужує коло потенційних постачальників", - повідомив представник НАКО Тарас Ємчура.

Так, на наступному етапі НАКО буде відслідковувати безпосередньо процес закупівлі медичних товарів. А саме, контролюватиме формування лотів, проведення торгів, укладання контракту, перевірку якості тощо.

*** Національний антикорупційний комітет з питань оборони (НАКО) – спільна ініціатива Transparency International Defence & Security (Великобританія) та Transparency International Україна. НАКО об’єднує українських громадських діячів, журналістів, а також міжнародних експертів для протидії корупції у сфері безпеки та оборони.