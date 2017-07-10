Турчинов: конфісковані гроші Януковича і його оточення спрямують на сектор оборони

Секретар РНБО Олександр Турчинов заявляє, що згідно з рішенням РНБО 6 млрд конфіскованих коштів екс-президента Віктора Януковича та його оточення спрямують на сектор оборони і безпеки. Про це він повідомив за результатами засідання РНБО.

Читайте такожПорошенко заявив про будівництво заводу боєприпасів за стандартами НАТО«Прийнято рішення почати фінансування державного бюджету за рахунок конфіскованих фінансових ресурсів. Ви знаєте цю тему, це гроші, які були конфісковані з рахунків в Ощадбанку, інших банках України, пов'язані ці гроші з оточенням екс-президента Януковича», - заявив Турчинов.

«З цього ресурсу запропоновано профінансувати сектор безпеки і оборони на 6 млрд грн», - додав він і зауважив, що це стосується закупівлі озброєння та військової техніки, закупівлі та виробництва боєприпасів.

«1 млрд виділяється Міноборони для фінансування житла для військовослужбовців», - додав він.