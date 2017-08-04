У Місії ОБСЄ розповіли про заборонений міномет бойовиків біля житлового масиву у Донецьку

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг заявив, що місія минулого тижня зафіксувала 43 одиниці озброєння, розміщених з порушенням відповідних ліній відведення на Донбасі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Хуг повідомив під час брифінгу в Києві.

«Минулого тижня ми зафіксували 43 одиниці озброєння, розміщених з порушенням відповідних ліній відведення: 24 (одиниці озброєння) у підконтрольних уряду і 19 – у непідконтрольних уряду районах Донецької та Луганської областей», - заявив він.

Читайте такожНа Донбасі з початку року 59 цивільних загинули та 282 отримали поранення - Хуг

За словами Хуга, серед них 18 самохідних гаубиць були зафіксовані у підконтрольному уряду Бахмуті та 16 реактивних систем залпового вогню були помічені поблизу одного із підконтрольного так званій «ЛНР» Міусинська.

«Особливий інтерес викликає 120-мм міномет, який був зафіксований безпілотником 29 липня у підконтрольному так званій «ДНР» мікрорайоні Трудівські Петровського району Донецька. На відстані лише 350 метрів від житлового масиву цей міномет є безпосередньою загрозою для місцевих жителів, оскільки неминучим є вогонь у відповідь», - повідомив перший заступник голови СММ ОБСЄ.

«Недивно, що ми фіксуємо багато жертв серед цивільного населення саме в цьому районі. З 6 травня лише у мікрорайоні Трудівські загинуло троє і отримало поранення 20 осіб. Замість того, щоб вилучати ці озброєння, реакцією від так званої «ДНР» було приховати їх», - зауважив він.