На Донбасі почастішали випадки застосування забороненої зброї – Місія ОБСЄ

Минулого тижня спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні зафіксували зростання кількості випадків використання забороненої Мінськими домовленостями зброї на Донбасі, водночас кількість порушень режиму тиші зменшилась на 20%.

Про це на брифінгу повідомив перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Александр Хуг.

Читайте такожУ США закликають припинити перешкоджати роботі місії ОБСЄ на Донбасі

«Минулого тижня СММ ОБСЄ в Україні зафіксувала 20% зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, незважаючи на те, що кількість випадків застосування мінометів та артилерії зросла – 137 випадків минулого тижня проти 88 за позаминулий тиждень», - сказав Хуг.

За його словами, наразі обсяги використання забороненої Мінськими угодами зброї відносно низькі, якщо порівнювати з попередніми періодами цього року, зокрема – з початком лютого та серединою квітня.