На Луганщині побудували телевежу, яка транслюватиме українські канали до лінії розмежування

На Луганщины у с. Бахмутівка завершили монтаж 134-метрової вежі нової радіотелевізійної передавальної станції. Про це у Facebook повідомив член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський.

Монтаж об'єкта тривав місяць. Оператором телекомунікацій виступає КП "Інноваційно-інформаційний центр" (м.Сєверодонецьк). З вежі в Бахмутівці вже цього місяця розпочнеться цифрове та аналогове телевізійне мовлення, а також FM-радіомовлення.

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“Наступним кроком в Бахмутівці стане монтаж телерадіопередавального обладнання, що буде забезпечувати мовлення українських телеканалів і радіостанцій впритул до лінії розмежування, в тому числі - в м.Щастя. Оператором телекомунікацій виступає КП "Інноваційно-інформаційний центр" (м.Сєверодонецьк)”, - зазначив Сергій Костинський.

На разі планується запуск програм Суспільного мовлення (НСТУ), ряда загальнонаціональних телеканалів, "Армії ФМ" та інших мовників.

Як повідомляв УНІАН раніше, замовником будівництва виступило Управління капітального будівництва Луганської обласної державної військово-цивільної адміністрації. Як зазначалося, на вежі будуть встановлені аналогові та цифрові передавачі Луганської обласної державної телерадіокомпанії, зокрема, каналу «ЛОТ» та радіо «Пульс», а у перспективі – «UA:Першого» та інших ЗМІ.