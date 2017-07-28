На Луганщині побудують нову телевежу для трансляції українських каналів на окупованих територіях

Департаментом Державної архітектурно-будівельної інспекції у Луганській області надано дозвіл на будівництво 134-метрової телевежі у Новоайдарському районі. Про це УНІАН повідомили у прес-службі інспекції.

Замовником будівництва виступило Управління капітального будівництва Луганської обласної державної військово-цивільної адміністрації.

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Як зазначається, на вежі будуть встановлені аналогові та цифрові передавачі Луганської обласної державної телерадіокомпанії, зокрема, каналу «ЛОТ» та радіо «Пульс», а у перспективі – «UA:Першого» та інших ЗМІ.

Це забезпечить трансляцію українських каналів на окупованих територіях, а саме Луганська, Алчевська та Стаханова. Крім того, з введенням у дію вежі якість прийому стане кращою, а межі покриття розширяться.

Як повідомляв УНІАН раніше, у березны на Херсонщині, на адміністративній межі з окупованим Кримом, відкрили телекомунікаційну вежу, сигнал котрої охопить північні райони окупованого півострова.