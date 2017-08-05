Доба в зоні АТО: під вечір бойовики посилили обстріли, поранено трьох військових

У зоні проведення АТО за минулу добу, 4 серпня, бойовики 38 разів порушували перемир’я. Внаслідок бойових дій троє українських військових отримали поранення. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

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За повідомленням, після 18 години бойовики збільшили кількість обстрілів позицій українських військових на Луганському і Донецькому напрямках.

За даними штабу, Авдіївська промзона і далі залишається одним з основних епіцентрів протистояння. «Там майже всю ніч, з різних напрямків, ворог вів вогонь по українських укріпленнях з мінометів, гранатометів і стрілецького озброєння. Наші бійці теж жорстко відповідали бойовикам», - йдеться у повідомленні.

Також цієї ночі під ворожим вогнем опинились позиції української армії у селищах Зайцеве, Кам’янка та Луганське. А близько 23 години, на підступах до Невельського, внаслідок обстрілу, один наш військовий отримав поранення.

На Луганському напрямку найгарячіше було в районі Новоолександрівки, повідомляють у штабі. «Тут наприкінці доби бандити 5 разів відкривали вогонь по опорних пунктах сил АТО з різних видів зброї. Крім того, злочинці застосовували міномети калібру 82 міліметри неподалік Донця», - зазначають у прес-службі.

На Маріупольському напрямку під гранатометний вогонь бойовиків потрапили позиції військових у Лебединському, Широкиному. А близько 23 години в результаті ворожого обстрілу отримав осколкове поранення ще один український боєць.