В зоні АТО бойовики 21 раз обстріляли військових з мінометів та гранатометів - штаб

В зоні АТО за минулу добу після 18:00 російсько-окупаційні угруповання дещо посилили обстріли українських позицій, використовуючи переважно стрілецьку зброю, передає прес-центр штабу АТО в Facebook.

Найбільш агресивні провокації бандитів були на Донецькому напрямку. Тут, ввечері, ворог майже 2 години бив з гранатометів, великокаліберних кулеметів, озброєння БПМ по українських захисниках на шахті Бутівка. Також, двічі під гранатометний вогонь потрапили опорні пункти на південних околицях Авдіївки та поблизу селища Луганське.

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На Луганському напрямку, ввечері, злочинці застосовували стрілецьку зброю і гранатомети неподалік Новоолександрівки, Станиці Луганської та Новотошківського.

На Маріупольському напрямку противник обстрілював з великокаліберних кулеметів та гранатометів українські укріплення у Водяному.

"Варто додати, що цієї доби майже на кожен провокативний обстріл з боку бойовиків, сили АТО вогнем у відповідь, примушували противника до миру. Тож більшість вогневих контактів були не тривалі", - додали у відомстві.

Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 21 раз порушили перемир’я. Тричі ворог застосовував міномети, 14 разів – гранатомети, один раз бив з озброєння БМП. Втрат серед українських військових немає.

Як відомо, на Луганщині внаслідок обстрілу бойовиків поранений 70-річний чоловік.