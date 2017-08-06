Дудаєв у невідомому раніше інтерв'ю: Росія планувала ввести війська до Криму одразу після війни в Чечні (відео)

Росія збиралася ввести війська в Крим одразу після чеченської війни, а також у неї в планах була окупація колишніх радянських республік. Про це в невідомому раніше інтерв'ю, опублікованому на YouTube, в 1995 році розповів чеченський генерал і політик Джохар Дудаєв, передає ТСН.

Він каже, що російські війська повинні були бути перекинуті з Чечні в Крим.

Читайте такожЛідер німецьких вільних демократів закликав поки "забути" про окупацію Криму

"А далі Крим. Закінчувалася кампанія в Чечні, і всі ці війська повинні були перейти до Криму", - заявив він, додавши, що росіяни мали плани на окупацію Естонії, Латвії, Литви, Киргизстану та Казахстану.

Крім того, він вже в 1995 році говорив, що між Україною і Росією буде конфлікт.

"У Криму ще буде бійня. Україна ще схлеснеться з Росією на непримиренних. Поки русизм існує, він ніколи не відмовиться від своїх амбіцій. Росія по суті справи рекетир. Вона погрозами, танками вибиває собі гроші, погрожує дати ядерну технологію Ірану. Якщо цивілізований світ не хоче цього, то нехай дає гроші ", - сказав генерал.

Нагадаємо, перша чеченська війна пройшла в період з 1994 під 1996 роки, друга війна Росії і Чечні була з 1999 року по 2009-й (активні бойові дії проходили до 2000-го року).

Джохар Дудаєв - чеченський військовий, державний та політичний діяч, лідер чеченського визвольного руху у 1990-х роках. 27 вересня 1991 року він став президентом Чеченської республіки Ічкерія. Однак московська влада не визнала державу, у зв'язку із чим почалась Перша чеченська війна. За даними російських військових, у ході цієї війни Дудаєва було вбито.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" з його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до Росії.

18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя. Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели низку економічних санкцій проти РФ.