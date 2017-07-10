Генсек НАТО вперше виступив у Раді: двері Альянсу відкриті, але потрібні реформи (відео)

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вперше виступив у сесійній залі Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, перед цим з трибуни в сесійній залі виступив голова Верховної Ради України Андрій Парубій.

"Для мене глибока честь виступити сьогодні перед Радою. Я перший генеральний секретар НАТО, який це робить", - сказав Столтенберг.

"Україна є суверенною державою, і вона має право обирати свою структуру безпеки. Минулого місяця НАТО прийняв до своїх лав Чорногорію як 29 члена альянсу. Це говорить про те, що двері НАТО залишаються відкритими. Шлях до набуття членства в НАТО непростий. Країна, яка намагається встати на цей шлях, повинна продемонструвати прихильність реформам", - сказав Столтенберг.

"Вперше після закінчення Другої світової війни одна європейська країна анексувала частину іншої, зробивши це силою. Ця політика зруйнувала десятиліття прогресу, включно з Росією, який ми вибудовували для того, щоб міжнародний порядок, заснований на законності, коли поважаються кордони, коли всі країни відмовляються від ідеї того, що одна країна зобов'язана іншій, тому що знаходиться в сфері її впливу. Я неодноразово повторював, але дозвольте мені ще раз сказати тут, в стінах суверенного парламенту українського народу, НАТО не визнає і ніколи не визнає незаконну і нелегітимну анексію Росією Криму ", - сказав генсек НАТО.

У зустрічі взяли участь також, зокрема, і посли іноземних держав, представники дипломатичного корпусу та члени українського парламенту.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 10 липня, президент України Петро Порошенко на спільній з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом прес-конференції за результатами засідання Комісії Україна-НАТО заявив, що Київ і НАТО розпочали дискусії про введення Плану дій зі членства в Альянсі (ПДЧ) для України.

«Україна чітко визначила своє політичне безпекове майбутнє. ВР проголосувала, а я, як президент, як Верховний головнокомандувач, підписав закон, який ставить на меті наше майбутнє членство в НАТО як мету нашої міжнародної безпеки», - заявив він.

«Ми вважаємо за необхідне, і сьогодні це чітко підкреслили, щоб ми розпочали дискусію про введення membership action plan (План дій щодо членства - УНІАН), і наші пропозиції про початок дискусії були із задоволенням прийняті», - підкреслив президент.