За принципом "ихтамнет": у Генштабі розповіли про загрози російських навчань Захід-2017

Російська Федерація під виглядом військових навчань Захід-2017 може створити у Білорусі свої бази для озброєння й військової техніки. Про це в інтерв'ю LIGA.net повідомив начальник Генштабу Віктор Муженко.

Навчання Захід-2017 Муженко назвав спробою тиску, причому не тільки на Україну, а й на країни-члени НАТО. "У першу чергу, маються на увазі держави Східної Європи: країни Балтії та Польща. Тому НАТО вирішило посилити своє угруповання у регіоні на цей період. Тому це перша загроза, яка може виникнути, й можливість дестабілізації ситуації", - нагадав він.

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Муженко наголосив, що створення військового угрупування на території Білорусі має наступальний характер.

"Ми не відкидаємо такого варіанту, що під виглядом навчань Захід-2017 у Білорусі будуть створені передові бази озброєння та військової техніки, що дасть РФ можливість за необхідності в короткі терміни створити нові угруповання", - зазначив він.

За словами начальника Генштабу, активна фаза навчань планується на період з 14 по 20 вересня. Спочатку заявлялося про чисельність російського угруповання до 3 тисяч - тепер йдеться вже про 5 тисяч.

"А реально, я думаю, що це угруповання буде значно більшим. За принципом "ихтамнет". Тим більше, що самі навчання Захід-2017 не обмежуються територією Білорусі, планується комплекс навчань: створення відповідних угруповань, передислокація військових частин, й на території Російської Федерації, в тому числі, і вздовж кордону з Україною", - нагадав Муженко.

Раніше міністр оборони Степан Полторак заявляв, що збройний конфлікт у Донбасі не заморожений, не відкидаються провокації з боку РФ під надуманими приводами.