При загостренні ситуації на Донбасі першими призвуть резервістів - Муженко

14:56, 08 серпня 2017
Війна
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За шість хвиль мобілізації до лав Збройних сил було мобілізовано понад 200 тис. осіб.

При загостренні ситуації в зоні АТО першими підуть резервісти / фото УНІАН

У разі загострення ситуації на Донбасі у першу чергу до лав Збройних сил України будуть призвані резервісти. Про це в інтерв'ю LIGA.net повідомив начальник Генштабу Віктор Муженко.

"Резервісти вже знають, до яких йдуть підрозділів, проходять підготовку... А в подальшому, у разі загострення ситуації, йтиметься і про призов мобілізаційного резерву", - зазначив він.

Муженко нагадав, що за шість хвиль мобілізації до лав Збройних сил було мобілізовано понад 200 тис. осіб. Практично всі вони наразі вже звільнені від служби, хоча деякі з них уклали контракт.

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"У нас створено потужний оперативний резерв. Більше 100 тисяч резервістів. Ми щороку проводимо з ними збори, тобто підготовка резервістів триває. У першу чергу, йдеться про резервистів, які призначені для комплектування бойових бригад, бойових військових частин, - кожен рік у кожну бригаду призиваємо по тисячі військовослужбовців", - зазначив він.

За його словами, минулого року призвали близько 10 тисяч таких резервістів, цього року цифра буде подвоєна. "Це тільки для бойових бригад. Крім того, проводиться підготовка територіального резерву, - у формі різних зборових заходів, занять, які організовуються за територіальним принципом... У минулому році загальна підготовка всіх резервістів охопила близько 60 тисяч, а в цьому році ми плануємо ці показники збільшити як мінімум у півтора разу", - сказав Муженко.

Як повідомляв УНІАН, в Україні 8 серпня стартував позачерговий призов до армії. За наказом президента Петра Порошенка до 31 серпня близько тисячі людей призовного віку (від 20 до 27 років) оберуть для проходження служби.

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Теги: #загострення в зоні АТО#призов до ЗСУ