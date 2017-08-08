Загальна кількість підрозділів РФ на Донбасі становить близько 39-40 тисяч – Муженко

15:29, 08 серпня 2017
Війна
392 0

Начальник Генштабу ЗСУ озвучив останні дані щодо чисельності російських підрозділів на Донбасі.

Ілюстрація / REUTERS

Загальна кількість російських підрозділів на Донбасі на сьогодні становить близько 39-40 тисяч.

Про це повідомив начальник Генерального штабу - головнокомандувач Збройних Сил України Віктор Муженко у інтерв'ю LIGA.net.

Читайте такожПри загостренні ситуації на Донбасі першими призвуть резервістів - Муженко

Озвучуючи останні дані щодо чисельності російських підрозділів на Донбасі, він сказав: «Загальна кількість, яку ми визначаємо, на сьогодні становить близько 39, до 40 тисяч. Це загальне військове угруповання. Бойовики, найманці та кадрові російські військовослужбовці. Не так давно, як ви пам'ятаєте, було взято в полон чергових російських військовослужбовців, і це ще раз підтверджує, що там присутній кадровий склад збройних сил РФ».

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Муженко про війну на Донбасі#кількість російських військ на Донбасі