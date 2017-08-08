Загальна кількість підрозділів РФ на Донбасі становить близько 39-40 тисяч – Муженко

Загальна кількість російських підрозділів на Донбасі на сьогодні становить близько 39-40 тисяч.

Про це повідомив начальник Генерального штабу - головнокомандувач Збройних Сил України Віктор Муженко у інтерв'ю LIGA.net.

Читайте такожПри загостренні ситуації на Донбасі першими призвуть резервістів - Муженко

Озвучуючи останні дані щодо чисельності російських підрозділів на Донбасі, він сказав: «Загальна кількість, яку ми визначаємо, на сьогодні становить близько 39, до 40 тисяч. Це загальне військове угруповання. Бойовики, найманці та кадрові російські військовослужбовці. Не так давно, як ви пам'ятаєте, було взято в полон чергових російських військовослужбовців, і це ще раз підтверджує, що там присутній кадровий склад збройних сил РФ».