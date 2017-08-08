В останні півроку на Донбасі йде позиційна війна – Муженко

В останні півроку на Донбасі йде позиційна війна, тобто бойові дії ведуться на більш-менш стабільних позиціях.

Про це повідомив начальник Генерального штабу - головнокомандувач Збройних Сил України Віктор Муженко в інтерв'ю LIGA.net.

«Її класичні ознаки - наявність оборонних укріплень і фортифікаційного обладнання, доволі грамотно підготовлених рубежів, постійні зіткнення, чітка лінія розмежування. Все це супроводжується діями диверсійних груп, і є спроби досягти тактичних успіхів на певних напрямках силами невеликих підрозділів. Яскравий приклад – це Світлодарська дуга, де була дуже напружена ситуація в грудні 2016 року, далі - паніка протилежного боку, коли їм не вдалася спроба прориву в районі Дебальцевого, масовані обстріли Авдіївки наприкінці січня-лютого 2017-го. Після цього почалося певне затишшя, яке переривають обстріли і незначні спроби проникнути на нашу територію з боку диверсійно-розвідувальних груп», - зазначив він.

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За словами Муженка, війна буде доти, доки Росія не припинить своєї загарбницької політики проти українського народу.

«З моменту оголошення так званого хлібного перемир'я ситуація дещо стабілізувалася. Кількість обстрілів і атак ДРГ значно скоротилися. Але, на жаль, кожна така спроба тягне за собою втрати. Зокрема й з нашого боку», - додав начальник Генштабу ЗСУ.