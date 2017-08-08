У Кривому Розі оголошено день жалоби за військовим, загиблим учора під Мар’їнкою

9 серпня в Кривому Розі оголосили днем жалоби за загиблим на Донбасі 30-річним В’ячеславом Іванушкіним. Відповідне рішення підписав виконувач обов’язків мера міста Сергій Маляренко.

За інформацією міської ради, прощання із загиблим відбудеться 9 серпня біля будинку в Саксаганському районі, де він жив. Поховають військового на Алеї Слави на центральному цвинтарі.

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Як повідомляється, у день жалоби в місті приспустять державні прапори України, скасують розважальні заходи, внесуть відповідні зміни до програм місцевого телебачення і радіо.

За словами криворізьких волонтерів, старший навідник протитанкового взводу військової частини А 3220 В’ячеслав Іванушкін загинув від кулі снайпера 7 серпня 2017 року в районі селища Мар’їнка на Донеччині, пише Радіо Свобода.

За інформацією штабу АТО, у зоні бойових дій на Донбасі 7 серпня загинув один, поранені двоє українських військових. Раніше штаб АТО повідомив, що причиною смерті українського військового вдень 7 серпня став постріл снайпера бойовиків. Згідно з ранковим зведенням, ще двоє бійців були поранені в результаті гранатометного обстрілу поблизу Талаківки, що на Приморському напрямку.

За даними з Книги пам’яті, станом на 1 травня 2017 року в зоні АТО загинуло 413 бійців, уродженців Дніпропетровської області.