Загадкова загибель ветерана АТО: сьогодні у Києві попрощаються із "Прапором", який пройшов три війни

Сьогодні, 8 серпня, о 21:00 під стеллою на Майдані Незалежності відбудеться прощання з Валентином Гонтарем (позивний "Прапор").

Він - відомий учасник бойових дій з батальйону "Донбас" (група колишніх морпіхів і спецпризначенців "Купол"), який розвивав на Прикарпатті центр психологічної реабілітації ветеранів АТО "Творча криївка".

Крім того, стало відомо, що попередню версію "самогубство", про яку заявляли правоохоронці, перекваліфіковано на "умисне вбивство" за ст. 115 ч. 1 ККУ.

Похорон відбудеться 10 серпня 2017 року у Криворівні Івано-Франківської області.

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Як повідомляв Тиждень, ветеран АТО Гонтар загинув від вибуху гранати у Святошинському районі Києва. Тіло знайшли 4 серпня близько 16 години біля озера Нивка в селищі Катеринівка.

Біля тіла виявили вирву. Як повідомили у поліції Києва, експерти припустили, що чоловік накрив собою гранату, а після вибуху його відкинуло. Біля нього знайшли елементи гранати, документи та особисті речі.

Про смерть бійця повідомив на своїй сторінці у Facebook волонтер Назар Приходько. "Пройшов три війни. Окрім нашої, побував у Африці та Придністров’ї. Професійний військовий, пройшов Іловайськ та багато інших "гарячих" точок", – написав він.