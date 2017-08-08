Біля Мар’їнки під час бою вибухнуло одне з наших озброєнь: двоє українських військових загинули, п'ятеро поранені

Біля Мар’їнки Донецької області через вихід з ладу та розрив одного з озброєнь двоє українських військових загинули, п’ятеро – дістали поранення. Про це повідомляється на сторінці прес-центру штабу АТО в Facebook.

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«Сьогоднішній день не приніс повного спокою на землю Донбасу. Вже традиційно, вдень, російсько-окупаційні угруповання не проявляли особливої активності. Проте навіть незначне вогневе протистояння свідчить про небажання ворога дотримуватись Мінських угод», – йдеться у повідомленні.

На Луганському напрямку бойовики били з мінометів калібру 82 міліметри по позиціях сил АТО неподалік Троїцького, а в районі Новозванівки використовували гранатомети і великокаліберні кулемети. БМП окупантів працювала по опорних пунктах сил АТО на підступах до Чермалика, що на Приморському напрямку.

"Близько 4 ранку незаконні збройні формування розпочали обстріл українських укріплень неподалік Мар’їнки. У відповідь сили АТО накрили противника щільним вогнем. В ході цього протистояння одне з наших озброєнь вийшло з ладу та розірвалось. Внаслідок цього трагічного інциденту двоє українських військових загинули, п’ятеро – дістали поранення. За цим фактом працюють органи правопорядку", - йдеться у повідомленні.

У штабі наголосили, що у випадку активізації агресії ворога із систематичним застосуванням важкого озброєння, що У штабі наголосили, що у випадку активізації агресії ворога із систематичним застосуванням важкого озброєння, що призводить до втрат серед українських бійців , керівництво АТО залишає за собою право на підведення до лінії розмежування та застосування важкої техніки та артилерії.

"За потреби Збройні сили України готові не лише зберегти визначену мирними угодами лінію розмежування, а й примусити ворога дотримуватись виконання першого та другого пункту Мінських угод", - підкреслюється у повідомленні.