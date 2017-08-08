Біля Мар’їнки під час бою вибухнуло одне з наших озброєнь: двоє українських військових загинули, п'ятеро поранені
В ході протистояння під Мар’їнкою близько 4 ранку одне з наших озброєнь вийшло з ладу та розірвалось.
Біля Мар’їнки Донецької області через вихід з ладу та розрив одного з озброєнь двоє українських військових загинули, п’ятеро – дістали поранення. Про це повідомляється на сторінці прес-центру штабу АТО в Facebook.
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«Сьогоднішній день не приніс повного спокою на землю Донбасу. Вже традиційно, вдень, російсько-окупаційні угруповання не проявляли особливої активності. Проте навіть незначне вогневе протистояння свідчить про небажання ворога дотримуватись Мінських угод», – йдеться у повідомленні.
На Луганському напрямку бойовики били з мінометів калібру 82 міліметри по позиціях сил АТО неподалік Троїцького, а в районі Новозванівки використовували гранатомети і великокаліберні кулемети. БМП окупантів працювала по опорних пунктах сил АТО на підступах до Чермалика, що на Приморському напрямку.
"Близько 4 ранку незаконні збройні формування розпочали обстріл українських укріплень неподалік Мар’їнки. У відповідь сили АТО накрили противника щільним вогнем. В ході цього протистояння одне з наших озброєнь вийшло з ладу та розірвалось. Внаслідок цього трагічного інциденту двоє українських військових загинули, п’ятеро – дістали поранення. За цим фактом працюють органи правопорядку", - йдеться у повідомленні.
"За потреби Збройні сили України готові не лише зберегти визначену мирними угодами лінію розмежування, а й примусити ворога дотримуватись виконання першого та другого пункту Мінських угод", - підкреслюється у повідомленні.