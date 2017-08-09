Бойовики блокують відкриття КПВВ "Золоте" через лінію зіткнення, чим ускладнюють гуманітарну ситуацію на Донбасі. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.

Під час свого чергового візиту на Донбас заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Александр Хуг зазначив, що для переміщення людей та автомобілів через лінію зіткнення на Луганському напрямку необхідно відкрити повноцінний контрольний пункт в'їзду-виїзду.

Нині день для сполучення між Луганською областю та ОРЛО функціонує лише один єдиний пішохідний КПВВ "Станиця Луганська" по мосту через річку Сіверський Донець. Хуг особисто пройшов по ньому пішки з багажем у 35-градусну спеку та пересвідчився, що він давно потребує ремонту, а сам перехід по ньому за складних кліматичних умов доволі важкий. Українська сторона відкриття майже повністю готового до роботи КПВВ "Золоте" поблизу міста Попасна, яке дозволить перерозподілити частину пасажиропотоку та в значній мірі розвантажить КПВВ "Станиця Луганська", значно покращивши тим самим гуманітарну ситуацію в регіоні.

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Відкриття КПВВ "Золоте" дозволить провести якісний ремонт мосту на КПВВ "Станиця Луганська", технічний стан якого загрожує безпечному пересуванню по ньому мирного населення.

"Українська сторона СЦКК неодноразово зверталася до російської сторони СЦКК щодо сприяння у відкритті КПВВ "Золоте", але і досі, будь-яка реакція керівництва ОРЛО на ці звернення відсутня", - йдеться у повідомленні.

Бойовики "продовжують цинічно ігнорувати інтереси цивільного населення по обидва боки лінії зіткнення".

Пропускна спроможність КПВВ "Золоте" становить близько 5 тисяч осіб та 1500 транспортних засобів на добу. Він дозволить розвантажити наявні КПВВ в Луганській і Донецькій областях, забезпечити більш зручні та комфортні умови людям, які перетинають лінію розмежування, зазначають прикордонники.