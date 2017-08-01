Бойовики обстріляли околиці Водяного з РСЗО і підірвали боєприпаси біля Старомихайлівки – СЦКК
Підірвавши боєприпаси, бойовики хотіли зімітувати обстріл з боку Збройних сил України.
Сьогодні близько 08.00 бойовики обстріляли околиці селища Водяне поблизу Маріуполя із заборонених Мінськими домовленостями чотириствольних реактивних систем залпового вогню (РСЗО). Про це повідомляє Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК).
Читайте такожБойовики активізувались майже вздовж усієї лінії розмежування: один військовий пораненийЯк йдеться в повідомленні на сторінці прес-центру штабу АТО у Facebook, пускову установку цієї зброї бойовики зробили більш мобільною, змонтувавши її в кузові вантажівки «КамАЗ». За інформацією української сторони СЦКК, постраждалих серед місцевих жителів немає.
Майже у той же час, о 08.15 бойовики влаштували підриви інженерних боєприпасів поблизу населеного пункту Старомихайлівка, щоб у такий спосіб зімітувати обстріл з боку ЗСУ.
Нагадаємо, раніше українська сторона СЦКК застерігала, що саме у ці дні, напередодні чергового засідання Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі в Мінську, НЗФ ОРДЛО вдадуться до подібних провокацій з метою дискредитації Збройних сил України.
«Обстріли мирних населених пунктів із забороненої зброї та намагання звинуватити в цьому ЗСУ свідчать про зацікавленість керівництва ОРДО та ОРЛО у подальшому загостренні конфлікту, демонструють небажання дотримуватися режиму припинення вогню та свідоме невиконання Мінських домовленостей», - наголошується у повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську заплановане на 2 серпня.