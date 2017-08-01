Бойовики обстріляли околиці Водяного з РСЗО і підірвали боєприпаси біля Старомихайлівки – СЦКК

Сьогодні близько 08.00 бойовики обстріляли околиці селища Водяне поблизу Маріуполя із заборонених Мінськими домовленостями чотириствольних реактивних систем залпового вогню (РСЗО). Про це повідомляє Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК).

Читайте такожБойовики активізувались майже вздовж усієї лінії розмежування: один військовий пораненийЯк йдеться в повідомленні на сторінці прес-центру штабу АТО у Facebook, пускову установку цієї зброї бойовики зробили більш мобільною, змонтувавши її в кузові вантажівки «КамАЗ». За інформацією української сторони СЦКК, постраждалих серед місцевих жителів немає.

Майже у той же час, о 08.15 бойовики влаштували підриви інженерних боєприпасів поблизу населеного пункту Старомихайлівка, щоб у такий спосіб зімітувати обстріл з боку ЗСУ.

Нагадаємо, раніше українська сторона СЦКК застерігала, що саме у ці дні, напередодні чергового засідання Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі в Мінську, НЗФ ОРДЛО вдадуться до подібних провокацій з метою дискредитації Збройних сил України.

«Обстріли мирних населених пунктів із забороненої зброї та намагання звинуватити в цьому ЗСУ свідчать про зацікавленість керівництва ОРДО та ОРЛО у подальшому загостренні конфлікту, демонструють небажання дотримуватися режиму припинення вогню та свідоме невиконання Мінських домовленостей», - наголошується у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську заплановане на 2 серпня.