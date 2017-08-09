Загострення в зоні АТО: загинули троє бійців ВСУ, дев'ять поранені

За минулу добу бойовики 28 разів порушили перемир'я. Троє українських військових загинули, ще 8 отримали поранення, один - бойову травму. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

"На Приморському напрямку близько 18 години в результаті мінометного обстрілу українських укріплень поблизу Широкіно отримав поранення один наш військовий. А в результаті ворожої провокації із застосуванням гранатометів і стрілецької зброї поблизу Водяного, один український захисник загинув. Також, наприкінці доби, під мінометний вогонь бойовиків потрапили наші позиції в районі Талаковки і Красногорівки. А з озброєння БМП злочинці двічі били по українським захисникам у Чермалику", - сказано в повідомленні.

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На Луганському напрямку, неподалік Новотошківьского, бойовики застосовували міномет калібру 120 міліметрів. А українські укріплення в районі Золотого, Троїцького та Новозванівки обстрілювали з озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. В результаті одного з таких обстрілів під Новоолександрівкою, ще один український боєць отримав поранення.

На Донецькому напрямку напружена ситуація і далі зберігається на околицях Авдіївки і на шахті Бутівка, передає штаб. Тут ввечері бойовики активно застосовували міномети різних калібрів, гранатомети, кулемети і стрілецьку зброю.