ЗМІ показали, як безпілотник США "сканує" зону АТО (карти)

Військові безпілотники виконують свої місії без використання цивільних радіоідентифікаторів, однак з жовтня 2016 року, вилітаючи на завдання над Україною, розвідники RQ-4A Global Hawk вмикають транспондер, завдяки чому стають видимим на таких ресурсах, як Flightradar24, передають Тексти.

Відмінність найсвіжішого на сьогодні польоту, що відбувся 20 липня, від більшості попередніх - в часі перебування і більш широкому колі виконуваних завдань. Hawk пролетів поблизу узбережжя Криму і подивився на Сочі.

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Загалом цей безпілотник може курсувати на висоті 15 - 18 тис. метрів до 30 годин. Цього часу йому вистачає, щоб прилетіти із бази у Сицилії на схід України і декілька разів просканувати фронт. Лінію розмежування він не перетинає, але може вести розвідку на глибину до 300 км. Безумовно, при цьому охоплюється не тільки вся окупована територія Донбасу, а й прикордонні області Росії.

Базується Hawk на авіабазі Сігонелла на Сицилії (Італія). Дані, отримані в ході польотів, надходять у штаби військ НАТО і служать для прийняття рішень, спрямованих на протидію російській загрозі.

"Обмін отриманими даними з українськими військовими здійснюється в обсягах і порядку, затверджених документами про співпрацю між НАТО і Україною", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 3 серпня українські військові на Приазов’ї збили безпілотний літальний апарат, який збирав інформацію для проросійських бойовиків.