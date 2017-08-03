Українські військові збили ворожий безпілотник - Міноборони

22:51, 03 серпня 2017
Війна
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Українські армійці знищили БПЛА та не дозволили бойовикам здобути будь-які дані.

Українські військові знищили ворожий безпілотник / фото УНІАН

Українські військові на Приазов’ї збили безпілотний літальний апарат, який збирав інформацію для проросійських бойовиків. Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

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"Українські військові знищили БПЛА та не дозволили сепаратистам здобути будь-які дані.", - сказано у повідомленні.

Коли саме збили дрон у Міноборони не уточнили. Але зазначається, що безпілотний літальний апарат було зафіксовано, коли він рухався на висоті близько 800 м.

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Теги: #війна на Донбасі#безпілотник бойовиків#військові збили безпілотник