Українські військові збили ворожий безпілотник - Міноборони
22:51, 03 серпня 2017Війна
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Українські армійці знищили БПЛА та не дозволили бойовикам здобути будь-які дані.
Українські військові знищили ворожий безпілотник / фото УНІАН
Українські військові на Приазов’ї збили безпілотний літальний апарат, який збирав інформацію для проросійських бойовиків. Про це повідомляє прес-служба Міноборони.
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"Українські військові знищили БПЛА та не дозволили сепаратистам здобути будь-які дані.", - сказано у повідомленні.
Коли саме збили дрон у Міноборони не уточнили. Але зазначається, що безпілотний літальний апарат було зафіксовано, коли він рухався на висоті близько 800 м.
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