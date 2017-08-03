Українські військові збили ворожий безпілотник - Міноборони

Українські військові на Приазов’ї збили безпілотний літальний апарат, який збирав інформацію для проросійських бойовиків. Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

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"Українські військові знищили БПЛА та не дозволили сепаратистам здобути будь-які дані.", - сказано у повідомленні.

Коли саме збили дрон у Міноборони не уточнили. Але зазначається, що безпілотний літальний апарат було зафіксовано, коли він рухався на висоті близько 800 м.