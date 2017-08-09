Вибух міномета став причиною загибелі 2 та поранення 5 українських військових біля Мар'їнки

Вчорашній вибух поблизу Мар’їнки Донецької області, внаслідок якого двоє військовослужбовців загинули і п’ятеро травмовані, стався внаслідок подвійного заряджання каналу ствола міномета двома боєприпасами різними військовослужбовцями.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України, такою є попередня версія слідства.

У відомстві зазначили, що військовою прокуратурою Донецького гарнізону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення правил поводження зі зброєю, а саме мінометом калібру 120 мм 2С12 «Сані».

При цьому прокуратурою до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 414 КК України (порушення правил поводження зі зброєю, що спричинило загибель кількох осіб та заподіло тілесні ушкодження кільком особам).

Читайте такожУ Міноборони не назвали озброєння, унаслідок вибуху якого під час бою 2 військових загинули й 5 поранені

«Установлено, що 8 серпня 2017 року близько 04:25 на бойовій позиції поблизу Мар’їнки внаслідок порушення військовослужбовцями однієї з військових частин правил поводження зі зброєю при здійсненні вогню у відповідь відбувся розрив міни в каналі ствола 120 мм міномету 2С12 «Сані». Внаслідок цього загинули 2 військовослужбовці, а ще 5 отримали поранення», - йдеться в повідомленні.

В ГПУ зазначають, що «у кримінальному провадженні проведено низку невідкладних слідчих (розшукових) дій, зокрема: огляд місця події, під час якого вилучено 120 мм міномет 2С12 «Сані»; призначена комплексна балістична, вибухо-технічна та експертиза безпеки життєдіяльності; встановлюються та допитуються свідки і очевидці даної події».

«Попередня версія слідства – вибух стався внаслідок подвійного заряджання каналу ствола міномету різними військовослужбовцями двома боєприпасами», - додали у відомстві.

Як повідомляв УНІАН, вчора ввечері прес-центр штабу АТО повідомив у Facebook, що біля Мар’їнки Донецької області через вихід з ладу та розрив одного з озброєнь двоє українських військових загинули, п’ятеро – дістали поранення.