У зоні АТО в ході сварки була вбита жінка: підозрюють причетність бійців ВСУ

У поліцію надійшло повідомлення про те, що військовослужбовці ЗСУ можуть бути причетні до скоєння злочину, в результаті якого був поранений чоловік і загинула жінка. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook.

"Вчора, 9 серпня, в Попаснянський відділ поліції надійшло повідомлення про те, що госпіталізовано цивільна особа, чоловік з діагнозом "вогнепальне поранення правої гомілки, викликане невідомою особою", і жінку з тілесними ушкодженнями у вигляді вогнепальних поранень, яка померла в лікарні від отриманих ушкоджень", - йдеться в повідомленні.

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За попередніми даними, інцидент стався на фоні побутової сварки між військовослужбовцями одного з підрозділів ЗСУ і цивільними особами.

За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу злочину. Встановлюються можливі мотиви вчинення кримінального злочину. Командування АТО пообіцяв вживати заходів щодо об'єктивного проведення слідства.

Нагадаємо, раніше вибух міномета став причиною загибелі 2 і поранення 5 українських військових біля Маріїнки. Міна розірвалася просто у військовому спорядженні, у результаті чого загинули військові.