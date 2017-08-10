Бойовики з "Градів" обстріляли сили АТО в Широкіному і Водяному - штаб

За минулу добу незаконні збройні формування 16 разів порушили перемир'я. В результаті обстрілу один український військовий отримав бойову травму. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

"Вчора до обіду, бандформування фактично з одного напрямку – селища Калинове, 6 разів з різних видів зброї били по нашим опорним пунктам на Луганському напрямку. А вже після 18 годин активність ворога перемістилася на Приморський напрямок. Тут з мінометів калібру 82 міліметри бандити обстрілювали українські позиції неподалік Старогнатівки і Талаківки. А 120-міліметровий міномет застосовували в районі Водяного, Павлополя і Гнутово", - йдеться в повідомленні.

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Близько 21 години бойовики били по укріпленнях сил АТО з реактивної пускової установки "Град" (Партизанів). Щонайменше 27 снарядів лягло в районі Широкіно і 15 поблизу Водяного, передає штаб. На Донецькому напрямку, ввечері, бандформування майже 2 години з різних видів зброї вели обстріл українських опорних пунктів на південних околицях Авдіївки і на шахті Бутівка.

Як повідомляв УНІАН, бійці ВСУ можуть бути причетні до загибелі жінки під час побутового конфлікту в зоні АТО. Попередньо, між військовими і цивільними особами в зоні АТО стався конфлікт, в результаті якого був поранений чоловік і померла від поранень жінка.