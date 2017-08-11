Бойовики блокують доступ патрулів ОБСЄ до Красногорівської газорозподільчої станції – СЦКК

Українська сторона Спільного центру контролю та координації режиму припинення вогню на Донбасі (СЦКК) повідомляє, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі завадили патрулям ОБСЄ 11 серпня оглянути та з’ясувати обсяг ремонтно-відновлювальних робіт на Красногорівській газорозподільчій станції поблизу лінії зіткнення. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

«11 серпня НЗФ ОРДО в черговий раз завадили патрулям ОБСЄ на чолі з першим заступником голови Місії Александром Хугом здійснити огляд та з’ясувати обсяг ремонтно-відновлювальних робіт на Красногорівській газорозподільчій станції, яка розташована поблизу лінії зіткнення. НЗФ ОРДО відкликали гарантію безпеки на час перебування поблизу станції патрулів ОБСЄ, мотивуючи вигаданим приводом про нібито обстріл з боку підрозділів ЗСУ ввечері 10 серпня пожежної машини на околиці Донецька. Справжня ж причина зриву зазначеного заходу - це прагнення у будь-який спосіб не дати Александру Хугу та співробітникам Місії потрапити на Красногорівську ГРС», - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що такими діями керівництво ОРДО цілеспрямовано намагається створювати передумови для виникнення гуманітарних та екологічних катастроф на території підконтрольній уряду України, свідомо ігноруючи усі заявки на забезпечення режиму «тиші» під час ремонту та відновлення критичних об’єктів цивільної інфраструктури.

«Вже більше трьох років Красногорівка та Мар’їнка залишаються без газопостачання, а це загалом 26 тис. людей, 13 газових котелень, 6 шкіл та 5 дошкільних закладів. Зупинено роботу майже всіх найближчих провідних підприємств, на яких працювала більшість місцевих мешканців: «Красногорівський вогнетривкий завод», молочний завод «Лактіс», «Мар’їнский хлібозавод». За весь цей час НЗФ ОРДО жодного разу не надали гарантій безпеки для проведення ремонтно-відновлювальних робіт на Красногорівській ГРС", - наголосили в Міноборони.

Як повідомляв УНІАН раніше, 10 серпня бойовики так званої ДНР на блокпосту біля с. Верхньошироківське Новоазовського району Донецької області затримали патруль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

"Т. зв. "ДНР" затримали патруль СММ ОБСЄ на 31 хв. на блокпосту біля Верхньошироківське, інші цивільні особи могли проходити. Порушення Мінська", - підкреслюється в повідомленні.