Бойовики затримали патруль ОБСЄ неподалік від Маріуполя

Бойовики так званої ДНР на блокпосту біля с. Верхньошироківське Новоазовського району Донецької області затримали патруль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Про це повідомляє СММ ОБСЄ в Twitter.

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"Т. зв. "ДНР" затримали патруль СММ ОБСЄ на 31 хв. на блокпосту біля Верхньошироківське, інші цивільні особи могли проходити. Порушення Мінська", - підкреслюється в повідомленні.

Раніше українська сторона СЦКК повідомила, що вже другий раз за останні два дні НВФ ОРДО влаштовують збройні провокації на лінії розмежування і створюють перешкоди роботі патрулів СММ ОБСЄ. Зокрема, у четвер вранці бойовики порушили домовленість і обстріляли ділянку маршруту місії.