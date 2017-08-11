У Росії-призвідниці війни заявили, що військовою силою "проблему Донбасу не вирішити"

Російська Федерація нібито хоче зберегти Мінські домовленості, вона переконана, що військова сила "не здатна забезпечити права жителів Донбасу". Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, передає ТАСС.

Глава МЗС РФ стверджує, що в інтересах Москви зберегти Мінські домовленості й що Росія "не хоче війни".

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"У наших інтересах зберегти цей унікальний документ - Мінські домовленості, які реально забезпечують права жителів Донбасу. Альтернатива - війна, я думаю, ніхто тут не хоче війни з Україною", - заявив він.

Також Лавров вважає завданням Росії зробити так, щоб "російськомовне населення Донбасу могло спокійно жити у своїх рідних місцях".

Раніше в російському МЗС неодноразово заявляли, що Київ продовжує лінію на тотальну дерусифікацію й насильницьку українізацію країни.