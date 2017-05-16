МЗС РФ: заблокувавши російські сайти Україна "наплювала" на міжнародне право

У МЗС РФ вважають, що Україна «наплювала» на міжнародне право, застосувавши санкції до «популярного російськомовного інтернету».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це йдеться в коментарі МЗС Росії у зв'язку з «новими антиросійськими діями київського режиму».

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«Вперше санкції застосовано до дуже популярного в Україні російськомовного інтернету. Під заборону потрапили сервіси "Яндекс", «Яндекс.Україна», Mail.ru і соціальні ресурси «ВКонтакте» і «Одноклассники». Не оминули в Києві й відомі вітчизняні антивірусні комп'ютерні фірми «Лабораторія Касперського» і «Доктор Веб», що тим більше дивно на тлі недавніх хакерських атак по всьому світу. Крім цього, в додаткових списках опинився і ряд російських ЗМІ», - йдеться в коментарі.

«Байдуже ставлення влади до будь-яких міжнародних норм права і моралі, своїх зобов'язань у сфері захисту прав і свобод людини стали буденним явищем. Побоюючись найменших ознак інакомислення в країні, київський режим семимильними кроками рухається до побудови авторитарної держави, в якій свобода слова і безперешкодний доступ до інформації піддаються жорстким обмеженням», - вважають у МЗС РФ.

На думку російського відомства, це навряд чи відповідає прийнятим в Європі й світі принципам, розуміння основ громадянського суспільства.

МЗС РФ чекає на реакцію західних партнерів, «постійно стурбованих проблемами демократії та інформаційної безпеки», на таке відверте і нахабне нехтування Києвом загальноприйнятих міжнародних норм і зобов'язань».

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Нагадаємо, раніше в Кремлі заявили, що не забувають "про принцип взаємності" у зв'язку з прийняттям Україною рішення про блокування низки російських Інтернет-ресурсів.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко підписав указ про нові санкції проти Росії, які передбачають, зокрема, блокування доступу до соціальних мереж ВКонтакте і Одноклассники, а також Яндекса. Текст указу опублікований на офіційному сайті глави держави.

"Заборона Інтернет-провайдерам на надання послуг доступу користувачам мережі Інтернет до ресурсів сервісів Mail.ru (www.mail.ru) та соціально-орієнтованих ресурсів Вконтакте (www.vk.com) і Однокласники (www.ok.ru)", - сказано в повідомленні.