Загострення в АТО: поранено чотирьох військових, одного травмовано

З початку доби четверо українських військовослужбовців дістали поранення, одного травмовано. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook. Зазначається, що в районі проведення АТО сьогодні знову загострилась ситуація під Авдіївкою.

«З опівночі російсько-окупаційні угруповання тричі, майже по годині, обстрілювали позиції ЗСУ на підступах до цього селища з мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів. У відповідь українські військові накривали противника вогнем, примушуючи дотримуватись режиму тиші. На жаль, у результаті цих протистоянь троє наших бійців отримали поранення, ще один був травмований», - йдеться у повідомленні.

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За оперативними даними, денний обстріл українських позицій бойовики влаштували для демонстрації представникам ОБСЄ напруженої ситуації в Авдіївці.

«У цьому районі злочинці вже неодноразово прагнуть нав’язати спільне відведення сил від лінії розмежування та створення так званої «Авдіївської сірої зони». Водночас сили АТО ніколи не планували змінювати позиції, тож місто знадиться і буде знаходитись під контролем і захистом Збройних Сил України», - наголосили в штабі.

Крім того, вночі, на Луганському напрямку бойовики били з гранатометів неподалік Новоолександрівки. А під час обстрілу опорного пункту сил АТО у Кримському ще один український захисник отримав поранення.

Як відомо, раніше бойовики з "Градів" обстріляли сили АТО в Широкіно і Водяному.