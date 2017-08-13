У Сирії загинули 8 бойовиків "ДНР", які брали участь у складі контингенту ЗС РФ - розвідка

У Сирії вбили найманців з Донбасу, які брали участь у складі військового контингенту ЗС РФ.

Про це повідомили у прес-центрі ГУ розвідки Міноборони.

"Підтверджено черговий факт участі військовослужбовців 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК (Донецьк) у складі військового контингенту ЗС РФ в Сирії", - йдеться у повідомленні.

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За даними розвідки, у Сирії загинуло вісім та отримали поранення двоє військовослужбовців полку, зокрема командир мінометної батареї.

Також зазначається, що через те, що загиблі не є громадянами РФ, їхні тіла будуть поховані на території Сирії.

Нагадаємо, війна в Сирії триває від 2011 року. Раніше повідомлялося, що близько 700 французьких громадян воювали в Іраку і Сирії на боці ісламістських угруповань.