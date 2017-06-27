Режим Асада готує нову хіматаку в Сирії - Білий дім

09:08, 27 червня 2017
Світ
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"Якщо пан Асад здійснить ще одне масове вбивство із застосуванням хімічної зброї, то він і його збройні сили заплатять високу ціну", - йдеться в заяві Білого дому.

Ілюстрація REUTERS

США зафіксували підготовку ще однієї хімічної атаки військами режиму Башара Асада в Сирії, що, ймовірно, призведе до масового вбивства мирних жителів, включаючи дітей. Відповідну заяву Білого дому опублікував прес-секретар Шон Спайсер у своєму Twitter.

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"Як ми раніше заявляли, що США перебувають у Сирії, щоб ліквідувати Ісламська держава в Іраку і Сирії. Якщо, проте, Асад здійснить ще одне масове вбивство із застосуванням хімічної зброї, він і його військові заплатять високу ціну", - йдеться у ній.

Нагадаємо, що в результаті хімічної атаки в сирійському місті Хан-Шейхун 4 квітня загинули більше 70 осіб.

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Теги: #хімічна атака в Сирії#хімічна зброя в Сирії